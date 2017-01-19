В США смеются над заявлением о финансировании Кремлем хакеров через пенсионеров

Для того чтобы помочь Дональду Трампу на президентских выборах, Кремль придумал хитрую схему финансирования хакеров через систему выплат российским пенсионерам, проживающим в США.

Издание McClatchy решило проверить достоверность таких сведений, якобы попавших в распоряжение американской разведки благодаря «рассекреченным документам». Издание подвергает сомнению информацию, ссылаясь на мнение своих экспертов, - сообщает ИноТВ.

На протяжении нескольких недель спецслужбы США пытались выяснить, как Кремль «мог тайно помочь Трампу победить на выборах». В частности, утверждается, что для этой цели использовалась система выплат пенсий российским пенсионерам, проживающим в США. Предполагается, что эти деньги получили «хакеры» или «посредники, которые платили хакерам».

По словам одного из информаторов спецслужб, бывшего агента британской разведки Кристофера Стила, российские консульства в Нью-Йорке, Вашингтоне и Майями использовались с целью передачи «десятков тысяч долларов агентам Кремля, которые выдавали себя за российско-американских пенсионеров». Однако у России нет консульства в Майями! - подчеркивают авторы материала Питер Стоун и Грег Гордон.

Они убеждены, что американские спецслужбы прекрасно осведомлены в том, что предоставленные Стилом данные недостоверны.