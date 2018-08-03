Смертники устроили кровавую баню в двух мечетях Афганистана

В мечети города Гардез в Афганистане произошел теракт.

Жертвами действий смертников стали 15 человек.

Сегодня ранним утром еще одна группа террористов-смертников подорвала себя при нападении на мечеть в восточной части Афганистана.

Также погибло 15 человек, несколько десятков получили ранения, сообщает «Народные новости».

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