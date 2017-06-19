К смерти Кэрри Фишер могли привести наркотики

Американская актриса Кэрри Фишер, ставшая знаменитой благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», могла умереть из-за употребления наркотиков.

По данным судмедэкспертизы, в крови умершей актрисы были найдены следы героина, кокаина и экстази. В частности, кокаин, согласно выводам специалистов. Фишер принимала за три дня до смерти. Время последнего приема других наркотиков им установить не удалось, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АР.

Фишер скончалась 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет. За несколько дней до этого ей стало плохо в самолете во время перелета в Лос-Анджелес из Лондона. Прямо с борта актриса была доставлена в больницу. В качестве одной из причин смерти называлась временная остановка дыхания во сне.

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