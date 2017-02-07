Смертельно опасная игра подростков «Беги или умри» вышла на федеральный уровень

Растущая популярность среди подростков экстремального уличного развлечения привлекла пристальное внимание общественных деятелей и МВД.

Детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова призвала начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России Виктора Нилова обратить внимание на смертельно опасную игру подростков «Беги или умри» на дорогах.

Кузнецова попросила руководителя ГИБДД «провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов», усилить меры профилактики среди детей, передает «Интерфакс».

Омбудсмен в обращении к Виктору Нилову поясняет, что в последнее время в соцсетях среди подростков получила широкое распространение игра «Беги или умри»: по ее «правилам», ребенок должен как можно ближе пробежать перед движущимся автомобилем, грузовиком или автобусом.

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