Смерть Сергея Мавроди покончила с «МММ»

Скандальная финансовая пирамида «МММ» прекращает свою деятельность в связи со сменрью ее основателя Сергея Мавроди.

По словам менеджеров «МММ», продолжать деятельность теперь не имеет смысла, поскольку «нет уверенности в том, что удастся воплотить все задумки» основателя.

К сожалению, в пирамиду были вовлечены миллионы нигерийцев, которые вложили в проект Мавроди деньги.

В 1992 году Сергей Мавроди основал крупнейшую в истории России финансовую пирамиду «МММ». По различным данным, число вкладчиков компании составило от десяти до 15 миллионов человек. После крушения пирамиды Мавроди был осужден на 4,5 годам тюрьмы, однако после освобождения он основал несколько похожих на «МММ» проектов и вновь смог заинтересовать вкладчиков, в том числе за рубежом, сообщает «РИА Новости».

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