Смерть мигранта спровоцировала беспорядки в Мадриде

В испанской столице произошла стихийная акция протеста, поводом для которой послужила смерть входца из Сенегала Маме Мгабе.

Согласно официальным данным, мигрант, работавший уличным торговцем, скончался из-за сердечной недостаточности. Однако протестующие были уверены, что смерть Мгабе стала следствием разгона полицейскими торговцев, среди которых был и сенегалец.

В общей сложности в митинге участвовали около двухсот человек. Он начался в квартале Лавапьес. От лозунгов против произвола полиции протестующие перешли к погромам банковских отделений, автобусных остановок и автомобиле, в том числе полицеских. Постепенно беспорядки распространились на другие районы.

Для усмирения пртестующих правоохранители применили резиновые пули. В ходе стычек пострадали 14 человек, из которых 10 – полицейские, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ.

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