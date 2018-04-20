Смерчи ожидаются в Московской области

Метеоролог и климатолог, доктор географических наук, главный специалист отдела наук о Земле РАН Нина Зайцева предупредила жителей Подмосковья о возможных смерчах в регионе.

По ее словам, в Московской области возникли благоприятные условия для формирования этого опасного природного явления.

Возникновению смерчей способствуют перепады температур.

«Смерч начинается с малого вихря, потом система раскручивает сама себя и вырастает в торнадо. Чем больше вырастает цивилизация, тем она более уязвима», – сказала Зайцева.

Согласно ее прогнозу, более всего вероятно возникновение торнадо на юге Московской области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».