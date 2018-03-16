Смена пенсионных фондов стоила россиянам миллиарды рублей

В прошлом году граждане России потеряли порядка 55 миллиардов рублей при переходе из одного пенсионного фонда в другой.

Причина таких потерь кроется в принципах перехода – при смене управляющей организации ранее положенного срока сгорает инвестиционная часть пенсии. Однако граждане в большинстве своем их не понимают из-за слишком сложных формулировок.

Так, граждане, перешедшие из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), по разным данным, лишились инвестиционного дохода в 30-35 миллиардов рублей. На досрочных переходах из одного НПФ в другой – порядка 27–35 миллиардов, пишет «Коммерсант». В текущем году потери могут окзаться еще больше.

Для того, чтобы избежать утраты инвестиционного дохода от пенсии необходимо выждать пять лет, прежде чем менять один фонд на другой. В прошлом году Этот срок выждали только около 24 тысяч человек, отмечает Ura.ru.

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Места: Россия
События: пенсии
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