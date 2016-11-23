Смартфоны опасны для мужчин

Согласно результатам недавно проведенного исследования, мужчины подвергаются дополнительной опасности, если обладают явно выраженной привязанностью к своему смартфону. Такая ситуация отрицательно сказывается на планировании семьи и у них, вероятнее всего, не будет собственного ребенка.

Группа исследователей из Израиля говорит, что очень частое использование смартфона, может стать причиной развития бесплодия. Ведь уже давным-давно известен факт о негативном электромагнитном и патогенном излучении, исходящих от этого гаджета,- сообщает «Дни 24».

Итоги были получены в ходе эксперимента, участие в котором приняло около 100 добровольцев. При этом принцип самого эксперимента не уточняется.