Смартфоны негативно влияют на интимную жизнь людей

Американские психологи из Национального центра по исследованию общественного мнения выделили несколько факторов, которые могут содействовать разрыву отношений между мужчиной и женщиной.

Кроме традиционных вопросов с финансами, сексом и детьми, к списку тяжестей, усугубляющих взаимопонимание в паре, добавились смартфоны. Показывается, около 70 процентов респондентов крайне отрицательно относятся к тому, что вторая половинка часто заглядывает в гаджет, - сообщает «ФАН».

Чем регулярнее человек использует смартфон в кругу семьи, тем больше степень неудовольствия его партнера. Такие исключения были сделаны по итогам общественного анкетирования.