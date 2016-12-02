Смартфоны негативно влияют на интимную жизнь людей
Американские психологи из Национального центра по исследованию общественного мнения выделили несколько факторов, которые могут содействовать разрыву отношений между мужчиной и женщиной.
Кроме традиционных вопросов с финансами, сексом и детьми, к списку тяжестей, усугубляющих взаимопонимание в паре, добавились смартфоны. Показывается, около 70 процентов респондентов крайне отрицательно относятся к тому, что вторая половинка часто заглядывает в гаджет, - сообщает «ФАН».
Чем регулярнее человек использует смартфон в кругу семьи, тем больше степень неудовольствия его партнера. Такие исключения были сделаны по итогам общественного анкетирования.
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