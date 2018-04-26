Смартфоны и криптокошельки россиян в опасности

В текущем году основной целью хакеров могут стать криптокошельки россиян, привязанные к смартфонам, следует из прогноза, подготовленного центром мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия».

Согласно документу, 41 процент россиян заходят в систему онлайн-банкинга с мобильных устройств.

«В сферу интересов киберпреступников попадут источники денег пользователей, в том числе криптокошельки», — говорится в прогнозе ведомства.

Особая опасность будет исходить от хакерских структуры, взаимодействующих с террористами.

Эксперты не исключают и худшего сценария, так как это может создать опасность массированных атак на узлы связи и системы жизнеобеспечения, сообщает Ura.ru.