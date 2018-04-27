«Smart Valley» проведет первое абсолютно легальное ICO

Децентрализованная платформа «Smart Valley» объявила о проведении ICO, которое стартует 14 мая.

За две недели до старта ICO платформа уже собрала заявок более чем на 39,5 млн долларов.

Это будет первое полностью легальное ICO, которое проведет компания с российскими собственниками, что обеспечит максимальную защиту инвесторов.

Продажа токенов будет проводиться в строгом соответствии с федеральными законами Швейцарии и законами кантона Цуг, где зарегистрирована «Smart Valley».

«Smart Valley» образована в прошлом году и ее основными акционерами выступают Александр Ручьев, президент ГК «Основа», и Алексей Воронин, глава «ICO Lab».

На первоначальном этапе акционеры инвестировали в платформу 10 млн долларов собственных средств.

По словам Александра Ручьева, «Smart Valley» станет первой площадкой по автоматизации ICO, и свое ICO платформа проведет максимально прозрачно, впервые на российском рынке отработав все механизмы легального привлечения средств инвесторов.

«Smart Valley» – первая в мире децентрализованная Силиконовая Долина, где проекты проходят скоринг, экспертизу профессионального сообщества и находят инвесторов.

В рамках платформы планируется вывод на ICO перспективных разработок как российских ученых, так и международных проектов.

На сегодняшний день в воронке проектов платформы – свыше 1000 стартапов, готовых к скорингу.

«Smart Valley» уже подписала соглашение с крупнейшим финтех-сообществом Азии «NexChange Hong Kong», по которому платформа будет осуществлять отбор проектов для представления их инвесторам из Азии и заниматься промоушеном их бизнеса в азиатском регионе.

Платформа обладает четырьмя ключевыми сервисами, которые обеспечивают эффективную работу платформы и взаимодействие участников экосистемы: механизм безопасной сделки, сообщество экспертов, сервис привлечения финансирования и многоуровневая скоринговая система, позволяющая децентрализовано оценивать проекты с помощью экспертов, «мудрости толпы» и математических алгоритмов.

ICO «Smart Valley» пройдет в с учетом всех федеральных и кантональных законов Швейцарии, включая Федеральный акт о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Anti-Money Laundering Act, AMLA) от 10 октября 1997 года (и соответствующие поправки), Постановление Швейцарского управления надзора за финансовым рынком (FINMA) о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма от 8 декабря 2010 года, Инструкцию FINMA от апреля 2017 года, Руководство FINMA от 16 февраля 2018 года и Устав самоуправляемой организации VQF Financial Services Standards Association от 28 сентября 2015 года.