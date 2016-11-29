Слуцкий уйдет в отставку с поста главного тренера ЦСКА после матча с «Тоттенхэмом»

Сразу после окончания последнего в этом календарном году матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 7 декабря в Лондоне, главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке.

- В последнее время ходило достаточно много разговоров о возможном уходе Слуцкого с поста главного тренера, при этом инициатива исходит непосредственно от Леонида Викторовича. Окончательное решение в данной ситуации принимать ему. С большой долей вероятности уже 7 декабря в Лондоне после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» он может объявить о том, что покидает клуб, – цитирует источник, знакомый с ситуацией, «Спортфакт» со ссылкой на Р-Спорт.

ЦСКА на 11 очков отстает от московского «Спартака» в чемпионате России и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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