Слуцкий прокомментировал решение Путина не выдворять американских дипломатов

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий дал свою оценку решению Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России в ответ на демарш Вашингтона. Парламентарий назвал решение президента мудрым.

"Решение президента России не высылать дипломатов США в ответ на выдворение сотрудников дипмиссии России - мудрый поступок", - заявил Слуцкий и добавил, что рекомендации МИД России по объявлению персонами нон-грата американских дипломатов "были внесены в соответствии с общепринятой практикой, предусматривающей симметричные меры".

"Россия настроена на конструктивный диалог и восстановление отношений с США. Мы ждем такого же подхода от нового американского президента Дональда Трампа", - подчеркнул депутат.

Госдеп США 29 декабря объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщил о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, связав эти шаги с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию, напоминает ТАСС.

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