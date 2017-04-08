Слуцкая откроет в Подмосковье школы скандинавской ходьбы

Депутат Московской областной Думы, российская фигуристка Ирина Слуцкая объявила о намерении открыть Школы скандинавской ходьбы в 10 подмосковных муниципалитетах.

Об этом она сообщила корреспонденту «Подмосковье сегодня»: «Шесть школ откроются в апреле, еще четыре - в июне. В 10 муниципалитетах будет расположено по школе, врачи-эндокринологи будут отбирать порядка 25 человек, и эти люди дополнительно пройдут обследование на велоэргометре, мы поймем нагрузку на каждого пациента».

Слуцкая уточнила, что в апреле такие центры откроют в Химках, Красногорске, Пушкине, Королеве, Наро-Фоминске и Одинцове. В июне планируется открытие школ в Клину, Люберцах, Раменском и Серпухове. Она подчеркнула, что пациенты этих заведений получат дневники с медицинскими показателями давления, уровня сахара в крови, пульса и т.д. В течение трех месяцев для посетителей школы будут проводиться тренировки.

Спортсменка надеется, что позже подобные зведения построят в каждом муниципалитете Московской области.

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