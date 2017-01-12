На слушаниях по главе ЦРУ сразу после слова «русские» в Сенате на 15 минут пропал свет

Во время слушаний по кандидатуре на пост директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео, которые транслировал правительственный телеканал C-SPAN, сразу после того, как прозвучало слово «русские», в Сенате США на 15 минут выключился свет.

Трансляция была прервана, а после ее возобновления один из сенаторов пояснил, что перерыв был связан с неожиданным отключением электричества, - сообщает RT.

Ранее Помпео заявил, что считает правдивой информацию о вмешательстве российских хакеров в ход президентских выборов в США, а также обвинил Москву в том, что она ничего не делает для борьбы с ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Сирии.

Помпео также назвал серьезной ошибкой заключение ядерной сделки с Ираном.