На слушаниях по главе ЦРУ сразу после слова «русские» в Сенате на 15 минут пропал свет
Во время слушаний по кандидатуре на пост директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео, которые транслировал правительственный телеканал C-SPAN, сразу после того, как прозвучало слово «русские», в Сенате США на 15 минут выключился свет.
Трансляция была прервана, а после ее возобновления один из сенаторов пояснил, что перерыв был связан с неожиданным отключением электричества, - сообщает RT.
Ранее Помпео заявил, что считает правдивой информацию о вмешательстве российских хакеров в ход президентских выборов в США, а также обвинил Москву в том, что она ничего не делает для борьбы с ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Сирии.
Помпео также назвал серьезной ошибкой заключение ядерной сделки с Ираном.
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