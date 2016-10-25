Служба безопасности Украины допросила Савченко по поводу ее поездок в Донбасс
Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко была допрошена Службой безопасности Украины в рамках уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».
«Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористических организаций», — приводит издание ответ СБУ на свой запрос.
В документе не содержится ответа на вопрос, о чем именно спрашивали Савченко на допросе и что она сообщила следователям.
Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что Савченко, выступая в ПАСЕ, заявила, что встречалась с лидерами ополчения в Донбассе.
Ранее она обратилась к президенту Петру Порошенко с предложением организовать прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР в том числе по вопросам освобождения пленных, а также поддержала амнистию ополченцев Донбасса.
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