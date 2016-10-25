Служба безопасности Украины допросила Савченко по поводу ее поездок в Донбасс

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко была допрошена Службой безопасности Украины в рамках уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

«Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористических организаций», — приводит издание ответ СБУ на свой запрос.

В документе не содержится ответа на вопрос, о чем именно спрашивали Савченко на допросе и что она сообщила следователям.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что Савченко, выступая в ПАСЕ, заявила, что встречалась с лидерами ополчения в Донбассе.

Ранее она обратилась к президенту Петру Порошенко с предложением организовать прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР в том числе по вопросам освобождения пленных, а также поддержала амнистию ополченцев Донбасса.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В программу переселения из аварийного жилья в МО включат еще 1,3 тысячи человек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО