Служба безопасности Украины допросила Савченко по поводу ее поездок в Донбасс

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко была допрошена Службой безопасности Украины в рамках уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

«Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористических организаций», — приводит издание ответ СБУ на свой запрос.

В документе не содержится ответа на вопрос, о чем именно спрашивали Савченко на допросе и что она сообщила следователям.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что Савченко, выступая в ПАСЕ, заявила, что встречалась с лидерами ополчения в Донбассе.

Ранее она обратилась к президенту Петру Порошенко с предложением организовать прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР в том числе по вопросам освобождения пленных, а также поддержала амнистию ополченцев Донбасса.