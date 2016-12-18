Служащего Бундестага заподозрили в краже секретных документов

В краже секретных документов, свидетельствующих о сотрудничестве немецкой контрразведки с Агентством национальной безопасности США, и передаче их порталу WikiLeaks заподозрили служащего парламента Германии.

С разрешения главы Бундестага Норберт Ламмерт начато расследование, в рамках которого в здании парламента проводятся обыски.

Ранее в утечке секретной информации обвинили русских хакеров, якобы атаковавших серверы парламента еще в мае прошлого года. Однако доказательств причастности России к данному инциденту нет, сообщает телеканал ARD.