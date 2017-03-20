Случайные попутчики отобрали у москвича спорткар «Ягуар»
Случайные попутчики отобрали у доверчивого москвича, согласившегося подвезти их, спорткар «Ягуар» стоимостью около миллиона рублей, сообщили в пресс-службе городского главка МВД.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на 3-й Владимирской улице в столичном районе Перово.
Владелец авто, решивший подработать частным извозом, взял двух пассажиров, но по окончании поездки те отказались платить, вытолкнули хозяина из иномарки и скрылись.
Оперативники обнаружили угнанный «Ягуар» в подмосковной Балашихе и вернули его владельцу. Кроме того, полицейские задержали на Можайском шоссе двух безработных, подозреваемых в угоне, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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