В случае победы на выборах Трамп не будет насаждать демократию в мире
Кандидат в президенты США от республиканцев миллиардер Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах, Америка прекратит вторгаться на чужие территории, свергать режимы и пытаться строить демократию за своими пределами.
В ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине Трамп подчеркнул, что Штатам следует сосредоточиться на собственной безопасности. Прибегать к силовому вмешательству во внутренние дела других стран нужно только, если это жизненно важно для нацбезопасности США, передает ТАСС.
Трамп также отметил необходимость сосредоточиться на разгроме ДАИШ (террористическая группировка, запрещенная в России). По его словам, любую страну, разделяющую данную цель, следует считать союзницей США.
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