Словения выиграла территориальный спор с Хорватией

Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу Словении в ее споре с Хорватией относительно Пиранского залива.

Согласно решению суда, для словенских кораблей в хорватских территориальных водах должен быть открыт коридор шириной в две с половиной морские мили для выхода в международные воды Адриатического моря. Воздушное пространство над этим коридором могут использовать словенские самолеты. При этом Словения не получит данную территорию в собственность.

Власти Хорватии с вердиктом суда не согласны и намерены оспорить его, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В начале 90-х годов обе страны вышли из состава Югославии и в настоящее время являются членами ЕС и НАТО.