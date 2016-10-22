Словения начала строительство ограждения на границе с Хорватией
Власти Словении начали установку металлических ограждений на границе с Хорватией. Это делается для сдерживания потока мигрантов.
На этой неделе ограждение начали монтировать на крупнейшем КПП, связывающем два государства, Брегана-Обрежье. Власти страны заявляют, что сделают все, чтобы миграция не угрожала безопасности граждан.
По данным МВД страны, с начала миграционного кризиса до настоящего времени Любляна установила 183 километра металлических ограждений на словенско-хорватской границе, сообщает РИА Новости.
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