Словения начала строительство ограждения на границе с Хорватией

Власти Словении начали установку металлических ограждений на границе с Хорватией. Это делается для сдерживания потока мигрантов.

На этой неделе ограждение начали монтировать на крупнейшем КПП, связывающем два государства, Брегана-Обрежье. Власти страны заявляют, что сделают все, чтобы миграция не угрожала безопасности граждан.

По данным МВД страны, с начала миграционного кризиса до настоящего времени Любляна установила 183 километра металлических ограждений на словенско-хорватской границе, сообщает РИА Новости.