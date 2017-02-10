В Словении санкции против РФ назвали ущербом для экономики
Санкции, введенные ЕС в отношении России, наносят ущерб экономики как РФ, так и Словении.
Глава МИД Словении Карл Эрьявец заявил, что «абсолютно не воодушевлен» антироссийскими санкциями. Он подчеркнул, что международный кризис не может быть разрешен таким путем.
По мнению министра, трудные вопросы должны решаться исключительно путем диалога, передает РИА «Новости».
Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Срок действия ограничений неоднократно продлялся. Он истекает в середине 2017 года.
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