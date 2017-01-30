МИД Словении предложил организовать встречу Путина и Трампа

Глава МИД Словении Карл Эрьявец предложил организовать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Любляне.

По его словам, эта инициатива передана российским официальным лицам, в частности, с ней в декабре 2016 года был ознакомлен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Эрьявец выразил уверенность в том, что Словения справится с организацией встречи, так как в 2001 году страна стала местом первых переговоров Путина и действующего в то время президента США Джорджа Буша.

- Все это, конечно, зависит от Дональда Трампа и Владимира Путина, — сказал Эрьявец.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в любой момент, сообщает «РИА Новости».