В Словакии столкнулись два поезда
В Словакии столкнулись пассажирский и товарный поезда, сообщил представитель краевого управления пожарной охраны Душан Ганцко.
По его словам, инцидент произошел в районе города Зволена в центральной части Словакии.
В результате столкновения пострадали десять человек.
«К счастью, поезда столкнулись на невысокой скорости. Для помощи пострадавшим вызваны бригады скорой помощи. Обошлось без тяжелых ранений», — цитирует «РИА Новости» слова Ганцко.
Полиция выясняет причины происшествия.
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