В Словакии столкнулись два поезда

В Словакии столкнулись пассажирский и товарный поезда, сообщил представитель краевого управления пожарной охраны Душан Ганцко.

По его словам, инцидент произошел в районе города Зволена в центральной части Словакии.

В результате столкновения пострадали десять человек.

«К счастью, поезда столкнулись на невысокой скорости. Для помощи пострадавшим вызваны бригады скорой помощи. Обошлось без тяжелых ранений», — цитирует «РИА Новости» слова Ганцко.

Полиция выясняет причины происшествия.