В Словакии придумали машину для подавления уличных беспорядков
Словацкие специалисты разработали транспортное средство для подавления уличных беспорядков. Машина получила название Bozena Riot.
Она состоит из тех элементов: транспортера щита, вес которого составляет три тонны, и резервуара с водой, сообщает издание Gizmodo. Щит может раздвигаться, перегораживая улицу целиком, а также подниматься вверх, если нужно пропустить вперед наряды полиции. Массивная конструкция полностью зарывает водителю обзор, но тот может отслеживать направление движения с помощью нескольких камер видеонаблюдения.
Щит снабжен отверстиями, что позволяет полицейским вести стрельбу из травматического оружия, и двумя водометами.
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