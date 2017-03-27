В Словакии придумали машину для подавления уличных беспорядков

Словацкие специалисты разработали транспортное средство для подавления уличных беспорядков. Машина получила название Bozena Riot.

Она состоит из тех элементов: транспортера щита, вес которого составляет три тонны, и резервуара с водой, сообщает издание Gizmodo. Щит может раздвигаться, перегораживая улицу целиком, а также подниматься вверх, если нужно пропустить вперед наряды полиции. Массивная конструкция полностью зарывает водителю обзор, но тот может отслеживать направление движения с помощью нескольких камер видеонаблюдения.

Щит снабжен отверстиями, что позволяет полицейским вести стрельбу из травматического оружия, и двумя водометами.