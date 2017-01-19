Слова Путина о заказавших компромат против Трампа проститутках шокировали США

Американские пользователи седьмого по популярности новостного портала Reddit активно обсуждают недавнее высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что лица, заказавшие компромат против победившего на выборах в США Дональда Трампа и распространяющие о нем фальшивки «хуже проституток».

Это сообщение с прямой речью российского лидера содержит на сайте более двух тысяч комментариев, - сообщает РИА «Новости».

Некоторые американцы не могут понять, похвалил Путин Трампа или наоборот унизил. Есть и те, кто заметил в высказывании главы государства явное неуважение к жрицам любви. Но большинство все же считает доводы Путина обоснованными.

Ранее в американской прессе был распространен документ, свидетельствующий о том, что Россия собрала на Трампа компромат, при помощи которого намерена давить на республиканца.

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Теги:
Места: Россия, США
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