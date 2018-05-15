Слова главы Чечни о резне в Париже задели МИД Франции

Министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану не понравилось то, что чеченский лидер Рамзан Кадыров возложил на Париж ответственность за нападение, устроенное выходцем из республики.

Инцидент произошел 11 мая. Уроженец Чечни Хамзат Азимов устроил резню в Парижской оперы, в результате которой погиб один человек и еще четверо были ранены. Нападавший застрелен полицейскими.

Кадыров отметил, что Азимов имел французское гражданство и там же формировался как личность. Кроме того, он был в контакте со спецслужбами Франции.

Ле Дриан в ответ заявил, что Париж не будет выслушивать наставления диктатора, не придерживающегося принципа верховенства права во вверенном ему регионе. Он также добавил, что чеченцев продолжают воевать на стороне террористической группировки ДАИШ (запрещена в России), передает НСН.