Слоны любят «ушами»

Ученые из Австралии выяснили, что самцы африканских и индийских слонов выбирают себе пару, ориентируясь на слух.

Уже давно известно для специалистов зоологов, что слоны - высоко социальные животные, с уникальным слухом и памятью, а также необычным способом общения, который происходит у них с помощью трубящих звуков и даже ультразвука, - сообщают "РИА Новости"

Но если самки выбирают жить группами и в обществе своего потомства, то самцы наоборот, выбирают более уединенный образ жизни для дальнейшего существования. Поэтому и ориентируются они на голоса незнакомых самок, которые они также умеют различать. Исследователей до сих пор поражают и удивляют подобные эволюционирующие таланты у наземных гигантов.