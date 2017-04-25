Слоны любят «ушами»
Ученые из Австралии выяснили, что самцы африканских и индийских слонов выбирают себе пару, ориентируясь на слух.
Уже давно известно для специалистов зоологов, что слоны - высоко социальные животные, с уникальным слухом и памятью, а также необычным способом общения, который происходит у них с помощью трубящих звуков и даже ультразвука, - сообщают "РИА Новости"
Но если самки выбирают жить группами и в обществе своего потомства, то самцы наоборот, выбирают более уединенный образ жизни для дальнейшего существования. Поэтому и ориентируются они на голоса незнакомых самок, которые они также умеют различать. Исследователей до сих пор поражают и удивляют подобные эволюционирующие таланты у наземных гигантов.
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