Слизь лягушек поможет человечеству побороть грипп

Выделения на коже одного из видов лягушек (Hydrophylax bahuvistara), обитающих в Индии, могут защищать от многих штаммов гриппа.

Группа ученых из Индии и США проанализировали белковые молекулы, которые содержатся в слизи амфибий. Оказалось, что антивирусными свойствами обладают только четыре пептида, но безопасен для человека лишь один – урумин.

Он подавляет активность инфекции и при этом не оставляют отверстий в клеточной мембране. Опыты на мышах, которым ввели смертельную дозу вируса гриппа, показали его эффективность, сообщает - "N + 1".

На данный момент стоит задача сделать антимикробные пептиды устойчивыми к разрушению ферментами человека и превратить их в лекарственное средство.