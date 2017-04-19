Слизь лягушек поможет человечеству побороть грипп
Выделения на коже одного из видов лягушек (Hydrophylax bahuvistara), обитающих в Индии, могут защищать от многих штаммов гриппа.
Группа ученых из Индии и США проанализировали белковые молекулы, которые содержатся в слизи амфибий. Оказалось, что антивирусными свойствами обладают только четыре пептида, но безопасен для человека лишь один – урумин.
Он подавляет активность инфекции и при этом не оставляют отверстий в клеточной мембране. Опыты на мышах, которым ввели смертельную дозу вируса гриппа, показали его эффективность, сообщает - "N + 1".
На данный момент стоит задача сделать антимикробные пептиды устойчивыми к разрушению ферментами человека и превратить их в лекарственное средство.
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