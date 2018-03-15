Слезы Ксении Собчак объяснили беременностью
Кандидата в президенты России, телеведущую Ксению Собчак заподозрили в беременности.
Такой вывод сделали пользователи социальных сетей из-за слишком эмоционального поведения Собчак.
Кроме того, некоторые СМИ посчитали, что свободные наряды телеведущей маскируют округлившийся живот.
Ранее в ходе дебатовна канале «Россия 1» Ксения Собчак расплакалась, заявив, что одной ей не дают высказаться. Кроме того, ее все время оскорблял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, требовавший вызвать для Собчак психиатра.
Ксения Собчак замужем за артистом Максимом Виторганом, в ноябре 2016 года у них родился сын Платон, пишет «Национальная служба новостей».
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