Слепцова и Старых заняли второе и третье места на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Чехии, россиянки Светлана Слепцова и Ирина Старых заняли соответственно второе и третье места в спринтерской гонке на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.

Первенствовала в спринте Юлия Джима из Украины, ни разу не промахнувшаяся на стрельбище. Слепцова уступила победительнице 27 секунд, а Старых с одним промахом - 37,9 секунды.

Ранее Ирина Старых выиграла индивидуальную гонку на 15 километров.