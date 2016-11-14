Следующим президентом Германии может стать Штайнмайер
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинут в качестве кандидата на пост президента страны.
Кандидатура Штайнмайера была ранее предложена канцлером Ангелой Меркель, но договоренности о ее поддержке лидеры партий правящей коалиции – ХДС, ХСС, СДПГ – достигли только сейчас, сообщает телеканал n-tv. По мнению немецких СМИ, это свидетельствует об уже начавшейся борьбе между партиями перед выбором в Бундестаг.
В настоящее время пост президента Германии занимает Йоахим Гаук. Выборы главы государства будут проводиться Федеральным собранием в феврале будущего года. Гаук выдвигать свою кандидатуру на второй срок отказался.
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