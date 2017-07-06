На следующей неделе в Москву вернется лето

Жителям столичного региона придется пережить еще несколько холодных и дождливых дней, прежде чем в Москву вернется долгожданное лето, сообщили в Гидрометцентре РФ.

В предстоящие выходные столбики термометров не поднимутся выше 15–18 градусов, а пятница обещает стать самым холодным днем июля.

В начале следующей недели в столицу придут теплые воздушные массы с юго-запада, которые прогреют воздух в Москве до 23 градусов. А во вторник ожидается уже около 25 градусов тепла, сообщает Life.