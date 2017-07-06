На следующей неделе в Москву вернется лето
Жителям столичного региона придется пережить еще несколько холодных и дождливых дней, прежде чем в Москву вернется долгожданное лето, сообщили в Гидрометцентре РФ.
В предстоящие выходные столбики термометров не поднимутся выше 15–18 градусов, а пятница обещает стать самым холодным днем июля.
В начале следующей недели в столицу придут теплые воздушные массы с юго-запада, которые прогреют воздух в Москве до 23 градусов. А во вторник ожидается уже около 25 градусов тепла, сообщает Life.
Следующая новость Александр Лукашенко сделал первое в жизни селфи
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии