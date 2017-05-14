На следующей неделе в Москву вернется долгожданное тепло
Гидрометцентр сообщил о том, что на следующей неделе температура воздуха в столице поднимется до 21 градуса.
Как рассказал ТАСС представитель метеослужбы, «в пятницу, 19 мая, воздух в городе может прогреться до 16-21 градуса. В выходные будет еще теплее». Однако температура ночью останется в пределах 3-8 градусов, а в ближайшую ночь не исключены заморозки.
В понедельник воздух прогреется до 14-16 тепла, во вторник снова возможен мокрый снег и порывистый ветер. В среду температура начнет повышаться.
8 мая в Центральном регионе России началось резкое ухудшение погоды, в связи с чем власти решили продлить отопительный сезон до 15 числа.
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