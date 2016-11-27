На следующей неделе Москву ожидает «арктическое вторжение»

В понедельник в Москву и Подмосковье придет резкое похолодание, сообщил специалист центра погоды «Фобос».

По его словам, с понедельника начнется арктическое вторжение. Температура воздуха ночью опустится до −9… −14°C, а днем столбики термометров покажут −3...−8°C. В середине недели может быть и −5…−10°C в дневное время.

Синоптик также рассказал интернет-изданию Life, что со следующей недели в регионе начнется полноценная зима, в декабре температура будет значительно ниже, чем в среднем за последние годы. Кроме того, месяц обещает быть очень снежным.