В следующем году выйдет пятая книга о девушке с татуировкой дракона

Пятое издание книги из серии, повествующей о девушке с татуировкой дракона, выпустят в сентябре 2017 года. Художественное произведение появится более чем в 20 странах мира.

- Над продолжением детективной истории из серии под оригинальным названием Millennium работает автор Давид Лагеркранц, - цитирует содержание пресс-релиза издание Газета.Ru.

Как уточняется, новая книга выйдет одновременно в нескольких странах. Предыдущее издание из этой серии вышло в свет под названием «Девушка, которая застряла в паутине».

- Я только что прочитала первый вариант рукописи. Это замечательно — снова работать с Давидом Лагеркранцем и новой историей во вселенной Millennium», — рассказывает сотрудница издательства Norstedts Ева Гедин.

Автор серии романов «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки» Стиг Ларссон ушел из жизни в возрасте 50 лет в 2004, не успев завершить работу над своим последним произведением. Дописать книгу Ларссона взялся писатель Давид Лагеркранц.