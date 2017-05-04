У следствия есть четыре версии крушения вертолеты в Башкирии

По факту крушения вертолета Robinson в Башкирии следствие отрабатывает четыре версии.

В качестве причин катастрофы называются: ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета, некачественное топливо и сложные погодные условия, рассказал РИА «Новости» старший помощник руководителя Приволжского Следственного комитета на транспорте Дмитрий Захаров. Он добавил, что в районе катастрофы в момент инцидента наблюдался густой туман.

Вертолет разбился в ходе проведения мониторинга Белорецкого района на предмет лесных пожаров. На его борту находились три человека. Все они погибли.