У следствия есть четыре версии крушения вертолеты в Башкирии
По факту крушения вертолета Robinson в Башкирии следствие отрабатывает четыре версии.
В качестве причин катастрофы называются: ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета, некачественное топливо и сложные погодные условия, рассказал РИА «Новости» старший помощник руководителя Приволжского Следственного комитета на транспорте Дмитрий Захаров. Он добавил, что в районе катастрофы в момент инцидента наблюдался густой туман.
Вертолет разбился в ходе проведения мониторинга Белорецкого района на предмет лесных пожаров. На его борту находились три человека. Все они погибли.
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