Следствие выдвинуло версию о случайности взрыва в метро Петербурга
Следствие не исключает того, что взрыв в метро Санкт-Петербурга мог произойти случайно.
«В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства», - сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Однако официального подтверждения данной версии у агентства нет.
Ранее сообщалось, что взрывное устройство в вагоне метро привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он же оставил вторую бомбу на станции «Площадь восстания», которую специалистам удалось обезвредить.
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