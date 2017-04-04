Следствие выдвинуло версию о случайности взрыва в метро Петербурга

Следствие не исключает того, что взрыв в метро Санкт-Петербурга мог произойти случайно.

«В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства», - сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Однако официального подтверждения данной версии у агентства нет.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство в вагоне метро привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он же оставил вторую бомбу на станции «Площадь восстания», которую специалистам удалось обезвредить.