Следствие установило мотив убийства под Тверью

Личности всех девяти убитых на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино под Тверью установлены следствием, сообщил начальник регионального УМВД Вадим Левшин.

По одной из версий, 45-летний электрик из Москвы застрелил дачников из охотничьего карабина из-за обиды на отказ угостить его спиртным.

По словам соседей, мужчина практически никогда не показывался на территории садоводства трезвым, а в вечер перед трагедией пришел в дом, где собрались семьи Савельевых, Архиповых и Смирновых, потребовав налить ему алкоголь. Получив отказ, мужчина пошел к себе домой, взял ружье, вернулся и перестрелял всех сидевших за столом.

Отмечается, что оружием он владел легально, но хранил с нарушениями техники безопасности, сообщает агентство Nation news.