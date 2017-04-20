Следствие установило источник финансирования теракта в петербургском метро

Средства для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга подозреваемые в его организации получили из Турции.

Финансирование осуществлялось членами международной террористической группы. Об этом сообщила судья Басманного суда Москвы Елена Ленская при вынесении оглашении постановления об аресте Акрама Азимова, передает ТАСС.

По данным следствия, Азимов лично получил в Турции денежные средства. Кроме того, он занимался оформлением поддельных документов для участников преступной групп, чтобы обеспечить им возможность пересечения границ.

Его бра Аброр Азимов передал полученные из Турции деньги непосредственному исполнителю теракта – Акбаржону Джалилову.

Ранее сообщалось, что следствие установило и заказчика теракта, однако имя его пока не разглашается.