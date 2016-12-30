Следствие сузило круг версий крушения Ту-154

Имеющиеся на сегодня данные расшифровки черных ящиков разбившегося Ту-154 и анализ обломков самолета, на которых отсутствуют следы взрывчатки, сводят на нет дальнейшую отработку версии о теракте.

Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал «Интерфаксу», что последствия взрыва или какого-либо технического вмешательства извне специалистам установить не удалось.

Собеседник агентства также сообщил, что следствие более не рассматривает и версию о сложных метеоусловиях. Приоритетными на данный момент являются предположения о том, что к катастрофе могли привести в совокупности технический и человеческий факторы.

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