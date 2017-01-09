Следствие попросит оставить Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля

Следователи просят о продлении домашнего ареста экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, до 15 апреля.

Как уточнили в пресс-службе Басманного суда, соответствующие материалы поступили в канцелярию.

Ранее стало известно об аресте 10-ти земельных участков и жилого дома в Смоленской области, принадлежащих бывшему главе МЭР.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщает «Интерфакс».