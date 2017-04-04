Следствие попросило об аресте экс-главы Удмуртии

Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Соловьева меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Соловьев подозревается в получении взяток на сумму свыше 140 млн рублей от подрядчиков строительства мостов. Свою вину он не признает, от дачи показаний отказывается.