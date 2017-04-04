Следствие попросило об аресте экс-главы Удмуртии
Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.
«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Соловьева меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Соловьев подозревается в получении взяток на сумму свыше 140 млн рублей от подрядчиков строительства мостов. Свою вину он не признает, от дачи показаний отказывается.
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