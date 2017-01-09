Следствие обратилось в суд с просьбой продлить срок домашнего ареста Улюкаеву

Представители следствия обратились в Басманный суд Москвы с просьбой продлить до 15 апреля домашний арест бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в размере двух миллионов долларов.

«В суд поступило ходатайство представителей следствия о продлении обвиняемому Алексею Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля текущего года», — цитирует РИА «Новости» руководителя пресс-службы Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

По словам собеседницы агентства, Басманный суд рассмотрит это ходатайство во вторник, 10 января, в 10 часов 30 минут по московскому времени.