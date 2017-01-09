Следствие обратилось в суд с просьбой продлить срок домашнего ареста Улюкаеву
Представители следствия обратились в Басманный суд Москвы с просьбой продлить до 15 апреля домашний арест бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в размере двух миллионов долларов.
«В суд поступило ходатайство представителей следствия о продлении обвиняемому Алексею Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля текущего года», — цитирует РИА «Новости» руководителя пресс-службы Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
По словам собеседницы агентства, Басманный суд рассмотрит это ходатайство во вторник, 10 января, в 10 часов 30 минут по московскому времени.
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