Следствие не нашло «русского следа» в кибератаках во Франции

Национальный комитет по кибербезопасности Франции не выявил причастности российских хакеров к атакам на предвыборный штаб Эммануэля Макрона.

Глава комитета Гийом Пупар завил, что атака была настолько простой, что совершить ее мог кто угодно и практически из любой точки мира. При этом предполагается, что за нападением может стоять хакер-одиночка, сообщает Associated Press.

Ранее один из соратников Макрона заявил, что его штаб подвергается тысячам кибератак из России. В Москве это обвинение категорически отвергли.