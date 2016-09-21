Следствие начало проверку по обрушению магазина под Липецком
В Липецке по факту обрушения стены в магазине следователи начали проводить проверку. Об этом заявили РИА Новости
Инцидент произошел вчера, 20 сентября, около семи часов вечера. Тогда в селе Куликово произошел хлопок, после которого упала внешняя стена магазина. В результате четверо человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
"В результате хлопка, последовавшего после разгерметизации бойлера, в населенном пункте Куликово рухнула внешняя стена магазина продуктов", - сообщают в ведомстве.
По факту происшествия правоохранители проводят проверку. Детали пока что не сообщаются.
Следующая новость Полицейские задержали грабителей на северо-западе Москвы
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии