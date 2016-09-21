Следствие начало проверку по обрушению магазина под Липецком



В Липецке по факту обрушения стены в магазине следователи начали проводить проверку. Об этом заявили РИА Новости



Инцидент произошел вчера, 20 сентября, около семи часов вечера. Тогда в селе Куликово произошел хлопок, после которого упала внешняя стена магазина. В результате четверо человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.



"В результате хлопка, последовавшего после разгерметизации бойлера, в населенном пункте Куликово рухнула внешняя стена магазина продуктов", - сообщают в ведомстве.



По факту происшествия правоохранители проводят проверку. Детали пока что не сообщаются.

