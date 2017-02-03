Следствие по гибели Boeing над Донбассом увязло в халатности и равнодушии

Официальное расследование крушения малазийского лайнера в воздушном пространстве никуда не торопится, кроме как снова безосновательно обвинить Россию в этой трагедии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В начале недели СМИ сообщали, что первичные данные РЛС, которые российская сторона предоставила международной комиссии по расследованию катастрофы Boeing 777 в июле 2014 года, не могут быть расшифрованы: их формат не отвечает международным требованиям.



Как отметила Мария Захарова на брифинге для журналистов, летом родственники жертв отметят уже третью годовщину страшной трагедии, но внятного ответа на вопрос о причинах и виновных до сих пор нет, сообщает ТАСС.

Западные коллеги не нацелены на поиск таких ответов, считает Захарова. По ее словам, сейчас они, скорее всего, стремятся отвлечь внимания семей погибших, «требующих возобновить поисковые миссии и обвиняющих голландские власти в халатности и равнодушии».