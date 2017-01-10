Следствие по делу Улюкаева продлено до 15 мая

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о продлении срока следствия по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

По словам следователя, срок следствия продлен до 15 мая текущего года. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, а также назначено проведение судебной фонографической экспертизы.

В свою очередь, экс-министр попросил суд заменить домашний арест на подписку о невыезде. В случае, если будет принято решение о продлении домашнего ареста, Улюкаев попросил разрешить ему посещать медицинские учреждения и нанять няню для его шестилетней дочери.

По мнению следователя, экс-министр, находясь на свободе, может оказать давление на некоторых свидетелей обвинения из Росимущества и Минэкономразвития. Он отметил, что считает невозможным изменение обвиняемому меры пресечения на более мягкую.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщает ТАСС.