Следствие по делу Надежды Савченко продлили на полгода

Следствие по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко продлено на шесть месяцев, сообщила ее сестра Вера.

«Следствие продлили до шести месяцев, хотя генпрокурор утверждал, что доказательная база безупречная и через несколько месяцев дело будет в суде», - рассказала Вера Савченко.

Она утверждает, что ее не пускают к сестре, несмотря на поданное заявление. Также Вера Савченко отметила, что ни осужденная, ни адвокаты не получили результата проверки Савченко на полиграфе, передает RT.

«Ни ей, ни мне, ни адвокатам не предоставили результат. Кроме того, как нам сообщили, — процедура ещё будет продолжаться», - добавила сестра.

Ранее около 20 активистов организовали митинг в центре Киева в поддержку Савченко.

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